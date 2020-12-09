«Куньлунь» одержал волевую победу над «Сочи», отыгравшись со счета 0:2

«Сочи» принимал «Куньлунь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Гости одержали волевую победу со счетом 4:3, хотя по ходу первого периода команда уступала со счетом 0:2.

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«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Голы: Володин — 2 (бол.), 11:57 — 1:0. Глотов — 1 (Погоришный), 14:38 — 2:0. Локхарт — 8 (бол., Спроул, Лещенко), 23:04 — 2:1. Уэрек — 8 (Шашков, Челиос), 23:19 — 2:2. Уэллман — 4 (бол., Спроул, Шинкарук), 27:43 — 2:3. Мироманов — 6 (Александров, Глотов), 38:06 — 3:3. Шашков — 1 (Уэрек), 51:53 — 3:4.

Вратари: Третьяк (59:03) — Шикин.

Штраф: 35 — 6.

Броски: 24 (9+9+6) — 22 (6+10+6).

Судьи: Ансонс, Спирин.

9 декабря. Сочи. ДС «Большой». 1229 зрителей.