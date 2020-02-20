Собака произвела вбрасывание в честь 23 февраля на матче СКА
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Торпедо». Команда из Санкт-Петеребурга победила со счетом 3:2 в овертайме.
Перед началом встречи символическое вбрасывание провела необычная гостья — служебная собака 30-го инженерно-саперного полка, лабрадор Джоли. Эта акция была проведена в честь праздника 23 февраля.
Также Ледовый дворец посетили 300 особо отличившихся военнослужащих, представляющих военно-морской флот, сухопутные войска, военно-воздушные силы, а также суворовцы.
СКА на протяжении всех лет своего существования был армейским клубом. Мы не забываем свои корни, поддерживали и всегда будем поддерживать наших военнослужащих. Скоро 23 февраля, и в преддверии праздника Ледовый дворец посетили 300 особо отличившихся военнослужащих, представляющих военно-морской флот, сухопутные войска, военно-воздушные силы, а также суворовцы, которым только предстоит ковать славу российской армии. А после игры — общее фото на память! #hcSKA #SaintPetersburgEnergy #SaintPetersburgHockey #ЭнергияПитера #ХоккейПитера