Собака произвела вбрасывание в честь 23 февраля на матче СКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Торпедо». Команда из Санкт-Петеребурга победила со счетом 3:2 в овертайме.

Перед началом встречи символическое вбрасывание провела необычная гостья — служебная собака 30-го инженерно-саперного полка, лабрадор Джоли. Эта акция была проведена в честь праздника 23 февраля.

Также Ледовый дворец посетили 300 особо отличившихся военнослужащих, представляющих военно-морской флот, сухопутные войска, военно-воздушные силы, а также суворовцы.