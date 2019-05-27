"Слован" не будет играть в КХЛ. Клуб не нашел инвестора

Руководство "Слована" отказалось от участия в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, сообщает портал Hokej.sk, со ссылкой на члена совета директоров клуба Юрая Широки. К концу месяца клуб подаст заявку на участие в чешском чемпионате.

– Мы не смогли найти инвестора, для продолжения выступления в КХЛ, – сказал Широки. – Мы уже сообщили об этом руководству лиги.

"Слован" выступал в КХЛ с 2012 года и всего дважды выходил в плей-офф за это время. Оба раза команда проигрывала в первом раунде: сначала московскому "Динамо" (0-4, сезон-12/13), затем ЦСКА (0-4, сезон-15/16).