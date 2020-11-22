Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).

«Непростой матч. «Локомотив» хорошая команда, быстрая. Первый период мы провели неплохо, но удаления во втором периоде выбили из колеи. Нам физически тяжело удерживать высокий уровень игры после такого количества удалений. Мы играли до конца, старались создавать моменты, но реализация подвела. «Динамо» сражалось с очень мощной командой, нас не хватило на мелочах, на нюансах. Мы неплохо играли с шайбой, но «Локомотив» очень сильно выступает. Наше физическое состояние не дает играть более ровно», — приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.