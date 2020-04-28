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«Сколько игроков «Магнитки» из НХЛ?» Ягр вспомнил локаутный сезон в «Авангарде»

28 апреля 2020, 22:06
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Экс-нападающий «Авангарда» Яромир Ягр отреагировал в Instagram на пост, посвященный локаутному сезону-2004/05. Тогда омичи дошли до полуфинала.

— 2 гола и 2 результативные передачи, — написал чех о решающем матче четвертьфинала с «Авангардом», в котором он забил в овертайме. — Переходите к следующему раунду. Спокойной ночи. Напишите состав «Магнитки», сколько игроков из НХЛ?

За магнитогорский клуб тогда выступали Сергей Гончар, Евгений Набоков, Патрик Элиаш, Петр Сикора, Дмитрий Калинин

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