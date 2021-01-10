Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:1).

«В этом сезоне не получалось одержать победу без зрителей, только на четвертый раз получилось. «Динамо» агрессивная команда, много хотела играть в давление. Нам было непросто с этим справляться, но мы создали неплохие моменты и какие-то из них реализовали. Довольны, что выиграли, и готовимся к следующей игре», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

Ярославцы в таблице Западной конференции догнали по очкам СКА и идут на третьем месте. Рижане замыкают таблицу.