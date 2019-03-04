СКА забил "Спартаку" в овертайме. Судьи засчитали гол после просмотра

Защитник СКА Давид Рундблад забросил победную шайбу в ворота "Спартака" в овертайме матча четвертого матча серии плей-офф Кубка Гагарина.

Голкипер "Спартака" Юлиус Гудачек выразил несогласие с решением арбитра засчитать гол. Хоккеисты подозревали, что один из игрокок СКА попал в положение вне игры в во время атаки питерской команды. Арбитры остановили встречу и смотрели эпизод в записи. После долгих переговоров судьи приняли решение не отменять заброшенную шайбу.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге.

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