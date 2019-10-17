СКА в гостях проиграл «Нефтехимику»
«Нефтехимик» обыграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1). Заброшенными шайбами в составе клуба из Нижнекамска отметились Павел Падакин и Мэтт Уайт, у петербуржцев отличился Антон Бурдасов.
СКА занимает 2-е место на «Западе», имея в активе 24 очка. «Нефтехимик» с 17 баллами располагается на 10-й строчке на «Востоке».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Падакин — 1, 36:13 — 1:0. Уайт — 5, 39:42 — 2:0. Бурдасов — 2 (бол., Лехтеря, Ткачев), 47:56 — 2:1.
Вратари: Шарыченков — Мельничук (57:45 — 59:31, 59:50).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 26 (18+4+4) — 32 (6+10+16).
Судьи: Бирин, Рогачев.
17 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
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