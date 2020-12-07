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СКА уступил рижскому «Динамо» в серии буллитов

22:13
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СКА уступил рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх в серии буллитов.

СКА потерпел третье поражение в последних четырех матчах.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Морозов — 7 (Ткачев), 9:01 — 1:0. Стремвалль — 9 (Вей, Тренин), 10:24 — 2:0. Майоне — 4 (бол., Паршин, Чернов), 25:12 — 2:1. Стремвалль — 10 (Кузьменко), 26:37 — 3:1. Лайпон — 1 (Мюррей, Дзиеркалс), 31:32 — 3:2. Индрашис — 8 (Сотниекс), 51:02 — 3:3.

Победный буллит: Дарзиньш.

Вратари: Бердин — Галимов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 31 (11+11+8+1) — 20 (4+7+5+4).

Судьи: Морозов, Спирин.

7 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 4296 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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