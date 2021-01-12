СКА одержал победу в матче с «Сочи»

СКА обыграл «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко и Андрей Кузьменко. У сочинцев забил Сергей Шмелев.

СКА набрал 62 очка и занимает второе место на Западе. У «Сочи» 30 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Галимов — 5 (Стремвалль), 15:18 — 1:0. Дыбленко — 2 (Фантенберг, Стремвалль), 22:35 — 2:0. Кузьменко — 15 (бол., Бурдасов, Кемппайнен), 28:45 — 3:0. Шмелев — 15 (Петьков, Точицкий), 40:44 — 3:1.

Вратари: Аскаров — Третьяк (54:57 — 55:01).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 25 (10+9+6) — 18 (4+7+7).

Судьи: Ансонс, Мочалов.

12 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 3026 зрителей.

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