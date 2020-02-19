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СКА проведет матч с «Торпедо» в специальной форме

19 февраля 2020, 22:11
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СКА проведет матч ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» в специальной форме.

— Уже завтра — последний домашний матч регулярки сезона 19/20! — написал клуб в Instagram. — Проведем его в армейской форме, специально созданной к этой игре, чтобы подчеркнуть армейские корни СКА, ведь скоро 23 февраля.

Матч СКА — «Торпедо» состоится 20 февраля в 19.30 по московскому времени.

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