СКА проведет матч с «Торпедо» в специальной форме

СКА проведет матч ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» в специальной форме.

— Уже завтра — последний домашний матч регулярки сезона 19/20! — написал клуб в Instagram. — Проведем его в армейской форме, специально созданной к этой игре, чтобы подчеркнуть армейские корни СКА, ведь скоро 23 февраля.

Матч СКА — «Торпедо» состоится 20 февраля в 19.30 по московскому времени.