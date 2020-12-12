СКА продлил контракт с 16-летним Мичковым

СКА объявил о продлении контракта с нападающим Матвеем Мичковым.

Новое соглашение с 16-летним форвардом действует до конца сезона-2025/26.

Мичков перешел в систему СКА перед сезоном-2020/21. В нынешнем сезоне на его счету 25 (16+9) очков в 24 матчах за «СКА-1946» и «СКА-Варяги». Форвард является лучшим бомбардиром «СКА-1946» и третьим снайпером МХЛ.

?Хоккейный клуб СКА достиг договоренности о заключении нового контракта с нападающим Матвеем Мичковым?



Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона 2025/26.



Подробнее: https://t.co/WRKplmQHDd pic.twitter.com/NRUoTlMm7R — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 12, 2020

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