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СКА продлил контракт с 16-летним Мичковым

13:27
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СКА объявил о продлении контракта с нападающим Матвеем Мичковым.

Новое соглашение с 16-летним форвардом действует до конца сезона-2025/26.

Мичков перешел в систему СКА перед сезоном-2020/21. В нынешнем сезоне на его счету 25 (16+9) очков в 24 матчах за «СКА-1946» и «СКА-Варяги». Форвард является лучшим бомбардиром «СКА-1946» и третьим снайпером МХЛ.

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

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