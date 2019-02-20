СКА поздравил ЦСКА с победой в регулярке КХЛ

СКА на своем официальном сайте поздравил ЦСКА с победой в регулярном чемпионате КХЛ. В предпоследнем матче турнира московские армейцы по буллитам обыграли "Локомотив" (2:1 Б). Для красно-синих это четвертая победа в Кубке Континента.
Столичная команда набрала 104 очка и за тур до конца оторвалась от петербургских армейцев на три балла.
– Хоккейный клуб СКА поздравляет ЦСКА с успешно проведенным регулярным сезоном и с завоеванием почетного трофея – Кубка Континента! – написано в заявлении на сайте СКА.
Отметим, что команда, которая одерживала победу в регулярке КХЛ, еще ни разу не становилась обладателем Кубка Гагарина. В прошлом году "Ак Барс" завоевал главный трофей плей-офф КХЛ.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/pozdravliaiem-tsska-s-zavoievaniiem-kubka-kontinienta/