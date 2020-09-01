СКА подтвердил переход Каменева

Форвард «Колорадо» Владислав Каменев подписал контракт со СКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22, игрок будет выступать под 98-м номером.

Права на Каменева армейцы получили в результате трехсторонней сделки с участием «Металлурга» и «Трактора» в июне 2020 года.

В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Каменев провел 38 матчей и набрал 8 (1+7) очков, а накануне плей-офф не вошел в список игроков, которые ведут борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинальной серии Западной конфереции «Колорадо» уступает «Далласу» (2-3).