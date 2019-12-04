СКА по буллитам обыграл «Ак Барс»

СКА в серии буллитов выиграл у «Ак Барса» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первую шайбу забросил Андрей Кузьменко. В концовке игры сравнял результат Патрис Кормье. Решающий буллит в активе Евгения Кетова.

СКА набрал 50 очков и лидирует в Западной конференции. У «Ак Барса» 54 очка и первое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кузьменко — 5 (Токранов, Бурдасов), 51:51 — 1:0. Кормье — 9 (бол., Азеведо), 58:54 — 1:1.

Победный буллит: Кетов.

Вратари: Самонов — Рейдеборн (58:41 — 58:54).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (7+7+8+0) — 31 (13+12+6+0).

Судьи: Кулаков, Наумов.

4 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика