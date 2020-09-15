СКА отыгрался со счета 0:3, а «Авангард» все равно победил

«Авангард» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. После первого периода омичи выигрывали со счетом 3:0, но во втором растеряли преимущество. При этом хозяева льда провели решающую шайбу в третьей 20-минутке.

В составе «ястребов» дубль сделал нападающий Денис Зернов. Форвард СКА Антон Бурдасов установил новый рекорд КХЛ, отличившись в шестом матче подряд на старте сезона.

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«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)

Голы: Зернов — 2 (Толчинский, Каски), 5:47 — 1:0. Секач — 2 (Чистяков, Каски), 12:11 — 2:0. Зернов — 3 (Хохлачев), 15:15 — 3:0. Ожиганов — 2 (Кемппайнен, Кетов), 21:48 — 3:1. Вей — 1 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 33:07 — 3:2. Бурдасов — 6 (Аалтонен, Кузьменко), 35:34 — 3:3. Семенов — 1 (мен.), 43:02 — 4:3.

Вратари: Гарипов — Самонов (Аскаров, 15:15, 58:15).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 28 (14+10+4) — 40 (5+14+21).

Судьи: Морозов, Оленин.

15 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».