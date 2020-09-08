СКА обыграл «Торпедо», команды забросили 10 шайб

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» со счетом 6:4.

По ходу матча армейцы вели со счетом 5:1, однако нижегородцы сократили отставание до 5:4, но вновь пропустили. Защитник петербуржцев Василий Токранов набрал 3 (2+1) очка.

После этого матча СКА с 5 очками занимает второе место в Западной конференции, «Торпедо» с 2 очками — на 9-й строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

Голы: Токранов — 1 (бол., Ожиганов, Аалтонен), 15:43 — 0:1. Шенфельд — 1 (Ильин, Варнаков), 22:42 — 1:1. Кузьменко — 2 (Кемппайнен), 26:07 — 1:2. Токранов — 2 (Вей, Швец-Роговой), 27:18 — 1:3. Антипин — 1 (Кемппайнен), 29:31 — 1:4. Подколзин — 1 (Кузьменко, Ожиганов), 42:05 — 1:5. Белевич — 1 (бол., Шенфельд, Остин), 50:14 — 2:5. Клус — 2 (Аляев, Варнаков), 52:32 — 3:5. Жафяров — 1 (бол., Миле, Уайдмэн), 54:49 — 4:5. Бурдасов — 3 (Токранов, Аалтонен), 57:37 — 4:6.

Вратари: Серебряков (Тихомиров, 29:31, 57:47) — Хелльберг.

Штраф: 6 — 24.

Броски: 42 (6+18+18) — 30 (11+13+6).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1650 зрителей.