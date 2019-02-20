СКА обыграл "Нефтехимик", одержав пятую победу подряд

СКА победил "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта и Никита Гусев.

СКА набрал 101 очко и расположился на втором месте в Западной конференции. "Нефтехимик" с 52 баллами занимает 10-ю строчку на Востоке.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Херсли - 14 (бол., Прохоркин, Гусев), 19:35 - 0:1. Кузьменко - 12 (Дацюк, Плотников), 27:53 - 0:2. Коскиранта - 8 (Якупов), 33:33 - 0:3. Гусев - 16 (Зуб), 41:33 - 0:4.

Вратари: Ежов (Коротаев, 41:33) - Шестеркин.

Штраф: 6 - 16.

Броски: 28 (9+6+13) - 31 (9+9+13).

Судьи: Бирин, Соин.

20 февраля. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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