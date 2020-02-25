СКА на выезде обыграл ЦСКА

СКА выиграл у ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Артем Зуб и Андрей Кузьменко. У московских армейцев шайбу забросил Кирилл Капризов.

СКА набрал 93 очка и занимает первое место на Западе. У ЦСКА 92 очка и вторая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Капризов — 32 (Слепышев, Кемпе), 21:03 — 1:0. Кетов — 13 (Плотников, Ожиганов), 21:29 — 1:1. Коскиранта — 9 (Бенгтссон, Белов), 38:23 — 1:2. Зуб — 13 (Хафизуллин), 39:00 — 1:3. Кузьменко — 14 (п.в., Коскиранта), 59:22 — 1:4.

Вратари: Сорокин (58:21 — 59:22) — Самонов (38:05 — 38:23).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (6+14+3) — 18 (4+8+6).

Судьи: Одиньш, Франо.

25 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».