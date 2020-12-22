СКА по буллитам обыграл ЦСКА

СКА победил ЦСКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Иван Морозов и Кирилл Марченко. У гостей голами отметились Никита Сошников, Константин Окулов и Максим Шалунов. Решающий буллит в активе Марченко.

СКА набрал 53 очка и занимает второе место на Западе. У ЦСКА 60 очков и первая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Бурдасов — 16 (бол., Кузьменко, Токранов), 2:32 — 1:0. Сошников — 7 (Лайпсик, Чмыхов), 3:48 — 1:1. Морозов — 8 (Ткачев), 45:07 — 2:1. Марченко — 12 (Тимкин), 55:05 — 3:1. Окулов — 11 (Робинсон), 58:33 — 3:2. Шалунов — 13 (Мамин, Робинсон), 59:08 — 3:3.

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Хелльберг (Самонов, 65:00) — Шарыченков (58:46 — 58:51).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (11+6+11+1) — 18 (4+7+6+1).

Судьи: Белов, Наумов.

22 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 3136 зрителей.

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