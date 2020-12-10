СКА разгромил «Автомобилист», забросив семь шайб

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» со счетом 7:2.

После этого матча СКА с 49 очками занимает второе место в Западной конференции, «Автомобилист» с 40 очками — на шестой строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)

Голы: Старков — 1 (Белов, Марченко), 2:25 — 1:0. Марченко — 11 (Вей, Старков), 5:02 — 2:0. Дацюк — 8 (Макеев), 7:50 — 2:1. Кемппайнен — 8 (бол., Токранов, Кузьменко), 13:03 — 3:1. Вей — 3 (бол., Тимкин, Ожиганов), 16:20 — 4:1. Бурдасов — 15 (Морозов, Белов), 17:18 — 5:1. Плэтт — 3 (мен., Белоусов), 35:40 — 5:2. Кузьменко — 8 (бол., Ткачев, Токранов), 36:02 — 6:2. Ткачев — 10 (бол., Швец-Роговой, Галенюк), 56:44 — 7:2.

Вратари: Самонов — Коварж (Галкин, 16:20).

Штраф: 4 — 33.

Броски: 29 (16+7+6) — 22 (7+6+9).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

10 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 3073 зрителя.

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