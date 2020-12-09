Сизов из «Северстали» подрался с канадцем Липоном из рижского «Динамо»

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и рижского «Динамо» (4:2) произошла драка.

Форвард гостей Джей Си Липон вступился за партнера, против которого жесткий силовой прием провел защитник Антон Сизов.

Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку, а Липон также был наказан двухминутным удалением как зачинщик драки, а также 10-минутным дисциплинарным штрафом.