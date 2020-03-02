«Сибирь» в первой игре плей-офф КХЛ победила «Автомобилист» на выезде

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» обыграла на выезде «Автомобилист» со счетом 2:0. Следующая встреча в Екатеринбурге состоится 4 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пуустинен — 1 (Шаров), 17:26 — 0:1. Чесалин — 1 (п.в.), 59:05 — 0:2.

Вратари: Коварж (58:30 — 59:05, 59:12) — Сятери.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (14+12+11) — 20 (9+8+3).

Судьи: Морозов, Соин.

2 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».