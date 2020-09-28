«Сибирь» победила «Автомобилист», команды забросили 10 шайб

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла «Автомобилист» (6:4). Команды четыре раза сравнивали счет, но хозяева смогли победить благодаря двум шайбам в последние 5 минут встречи.

В составе «Сибири» 3 (2+1) очка набрал защитник Юрки Йокипакка.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:4 (0:1, 3:2, 3:1)

Голы: Куликов — 1 (Мамкин, Геноуэй), 13:47 — 0:1. Йокипакка — 2 (Шаров), 22:16 — 1:1. Зборовский — 2 (Мэйсек, Холланд), 23:51 — 1:2. Руохомаа — 2 (бол., О`Делл, Йокипакка), 26:41 — 2:2. Йокипакка — 3 (бол., Руохомаа), 30:17 — 3:2. Голышев — 5 (бол., Макеев, Белоусов), 39:51 — 3:3. Тимашов — 1, 42:25 — 4:3. Дацюк — 3 (Голышев), 46:01 — 4:4. Романцев — 2, 55:26 — 5:4. Шашков — 1 (п.в.), 58:41 — 6:4.

Вратари: Сятери — Галкин (58:20 — 58:41).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (10+8+8) — 31 (7+10+14).

Судьи: Лаврентьев, Спирин.

28 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 3000 зрителей.