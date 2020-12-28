«Сибирь» одержала волевую победу над «Барысом»

«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде переиграла «Барыс» (3:1). Хозяева открыли счет на четвертой минуте после точного броска Мэтта Фрэттина. Во втором периоде Ефим Гуркин сравнял счет, а на 41-й минуте победу новосибирцам принес Дмитрий Саюстов. В самой концовке Микаэл Руохомаа поразил пустые ворота «Барыса».

После этой победы «Сибирь» осталась на девятом месте на «Востоке» с 40 очками, «Барыс» — восьмой (43 балла).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Фрэттин — 7 (Панюков, Вароун), 3:26 — 1:0. Гуркин — 6 (Руохомаа, Пуустинен), 31:07 — 1:1. Саюстов — 9 (Чесалин), 40:48 — 1:2. Руохомаа — 9 (п.в., Пуустинен), 59:46 — 1:3.

Вратари: Ортио (58:54 — 59:46) — Сятери.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (12+8+12) — 26 (9+11+6).

Судьи: Гашилов, Гофман.

28 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».