Шумаков - про трюк Кучерова и финт Дацюка

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.
– Трюк Кучерова сможете повторить?
– Не пробовал.
– А финт Дацюка?
– Нет. Это только Павел и сможет повторить, мне кажется. Финт Форсберга? Могу.
– Про кучеровский финт у Широкова спросите.
– Он может – я видел.
– Широков Кучерова и научил. А чему еще вы хотели бы научиться?
– Бросать сильнее и точнее. Финты-то у меня есть. Но они раз в сезон проходят. И то – хорошо если раз в сезон. На поле нельзя просто задумать финт. Все ведь от ситуации зависит, правильно? Я же не могу катить к воротам, зная, что я сделаю. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)
Загрузка...