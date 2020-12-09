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Шумаков: «Надеюсь, что завтра уже сыграю за «Автомобилист» против СКА»

17:20
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Форвард «Автомобилиста» Сергей Шумаков прокомментировал свой переход из «Авангарда».

«Хорошая команда, у меня здесь играет много друзей, помогают мне. Пока мне все нравится. Тренировочный процесс понятен, ничего сложного. Естественно, нужно немного привыкнуть пару-тройку дней, и буду как свой. Надеюсь, что завтра уже сыграю против СКА», — сказал Шумаков в интерью клубной пресс-службе.

28-летний хоккеист присоединился к «Автомобилисту» в обмен на денежную компенсацию. Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2020/21 Шумаков провел 28 матчей и набрал 13 (8+5) очков.

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