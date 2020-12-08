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Шумаков может перейти в «Автомобилист» за 20 миллионов рублей

8 декабря 2020, 20:24
Сергей Шумаков. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Сергей Шумаков. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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По информации «СЭ», форвард «Авангарда» Сергей Шумаков может перейти в «Автомобилист». «Ястребы» хотят получить за нападающего денежную компенсацию — 20 миллионов рублей.

Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счетом 3:1. Безрезультативная серия форварда составляет восемь игр.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Шумаков провел 28 матчей и набрал 13 (8+5) очков.

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