Шиафотдинов покинул расположение «Торпедо»

«Торпедо» приняло решение не заключать контракт с нападающим Камилем Шиафотдиновым. Хоккеист находился в нижегородском клубе на просмотре, сообщает сайт команды.

В последних двух сезонах Шиафтодинов выстал за «Зауралье» и набрал в общей сложности 74 (19+55) очка в 119 матчах. В КХЛ 25-летний хоккеист провел несколько матчей в составе «Атланта» и хорватского «Медвешчака», не отметившись результативными действиями.