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Шесть матчей «Барыса» перенесены на более поздний срок

11:13
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Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ «Барыса» будут перенесены на более поздний срок, сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у двенадцати членов команды и тренерского штаба. Каждый конкретный перенос лига будет согласовать с клубами.

«Барыс» должен был сыграть с рижским «Динамо» (18 сентября), «Северсталью» (20 сентября), «Металлургом» (22 сентября), «Куньлунем» (21 сентября), «Витязем» (29 сентября) и «Сочи» (1 октября).

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/shest-matchej-barysa-pereneseny-na-bolee-pozdnij-srok/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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