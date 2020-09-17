Шесть матчей «Барыса» перенесены на более поздний срок

Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ «Барыса» будут перенесены на более поздний срок, сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение связано с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у двенадцати членов команды и тренерского штаба. Каждый конкретный перенос лига будет согласовать с клубами.