Шайба Андрея Костицына принесла минскому «Динамо» победу над «Металлургом»

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил минскому «Динамо» на выезде со счетом 2:3. Это поражение стало четвертым подряд для команды после назначения на пост главного тренера Ильи Воробьева. «Магнитка» на старте сезона одержала всего одну победу в семи встречах.

Победу минчанам принес точный бросок на посленей минуте нападающей Андрея Костицына. «Динамо» одержало вторую победу в сезоне.

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«Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Козун — 2 (бол., Антипин, Мозякин), 25:18 — 0:1. Китаров — 1 (Когалев, Ковыршин), 26:27 — 1:1. Принс — 2 (Готовец), 27:11 — 2:1. Козун — 3 (О`Делл), 33:04 — 2:2. А. Костицын — 3 (Паре, Принс), 59:27 — 3:2.

Вратари: Энрот — Кошечкин (59:27).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 31 (8+14+9) — 27 (7+11+9).

Судьи: Кулев, Фатеев.

15 сентября. Минск. «Минск-Арена».

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