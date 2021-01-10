«Северсталь» победила «Сочи», Капустин оформил дубль
19:15
«Северсталь» победила «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева взяли верх со счетом 4:2.
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«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Капустин — 5 (Гераськин, Няттинен), 13:27 — 1:0. Капустин — 6 (Няттинен), 16:51 — 2:0. Шмелев — 13 (Мищенко, Рундблад), 25:42 — 2:1. Морозов — 9 (Лишка, Провольнев), 39:53 — 3:1. Вовченко — 14 (А. Гареев, Вихарев), 47:46 — 4:1. Шмелев — 14 (Точицкий, Петьков), 56:22 — 4:2.
Вратари: Подъяпольский — Кульбаков (58:33 — 58:43).
Штраф: 20 — 10.
Броски: 27 (12+11+4) — 33 (7+16+10).
Судьи: Акузовский, Спирин.
10 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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