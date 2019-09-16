«Северсталь» расторгла контракт с Масловым. Он не провел за череповчан ни одного матча

«Северсталь» расторгла контракт с защитником Кириллом Масловым по согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним Масловым было заключено в июле. Он не провел за череповчан ни одной встречи.

В сезоне-2018/19 Маслов провел 47 матчей в составе новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ и набрал 13 (7+6) очков.