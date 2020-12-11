«Северсталь» обыграла «Спартак» благодаря голу в стиле лакросс

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата обыграла «Спартак» со счетом 4:3. Победный гол забил Даниил Вовченко в стиле лакросс.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Широков — 14 (бол., Юсе, Лехтеря), 7:31 — 0:1. Гуслистов — 1 (Морозов, Лишка), 12:20 — 1:1. Кодола — 6 (бол., Петунин, Вовченко), 31:25 — 2:1. Зубарев — 2 (Котляревский, Юньков), 34:33 — 2:2. Вихарев — 6 (Капустин, Сизов), 42:10 — 3:2. Вовченко — 9, 49:14 — 4:2. Юсе — 3 (Ганзл, Никонцев), 53:01 — 4:3.

Вратари: Подъяпольский — Гудачек (59:37).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 26 (8+9+9) — 25 (8+7+10).

Судьи: Бирин, Соин.

11 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».