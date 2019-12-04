«Северсталь» обыграла рижское «Динамо»
4 декабря 2019, 22:48
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях играла с рижским «Динамо». Клуб из Череповца победил со счетом 1:0.
Победную шайбу в концовке третьего периода забил нападающий Богдан Якимов.
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«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Якимов — 4 (Хабаров), 58:15 — 0:1.
Нереализованный буллит: Дарзиньш (Динамо), 28:59 (Вратарь).
Вратари: Салак (58:52) — Подъяпольский.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 22 (7+8+7) — 28 (8+14+6).
Судьи: Морозов, Хрибик.
4 декабря. Рига. «Арена Рига».
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