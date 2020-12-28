«Северсталь» разгромила «Нефтехимик», забросив семь шайб

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромила «Нефтехимик» (7:2). Три очка у череповчан набрал Егор Морозов, по две результативные передачи отдали Адам Лишка и Игорь Гераськин, у Якуба Берглунда гол+пас.

После этой победы череповчане вышли на пятое место на «Западе» с 45 очками, «Нефтехимик» последний на «Востоке» с 20 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:2 (3:2, 1:0, 3:0)

Голы: Берглунд — 3 (Морозов), 0:17 — 1:0. Воробьев — 3 (Чивилев, Шиксатдаров), 2:06 — 1:1. Морозов — 6 (Лишка, Берглунд), 5:20 — 2:1. Макмиллан — 1 (бол., Порядин), 15:24 — 2:2. Кодола — 7 (Петунин, Вовченко), 15:57 — 3:2. Вовченко — 12 (бол., Гераськин, Кодола), 34:03 — 4:2. Алексеев — 1 (Думбадзе, Казаков), 46:08 — 5:2. Морозов — 7 (Лишка, Лалонд), 52:51 — 6:2. Провольнев — 9 (Гераськин), 57:05 — 7:2.

Вратари: Подъяпольский — Барулин (Иванников, 34:42).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (7+7+11) — 24 (8+6+10).

Судьи: Васильев, Юдаков.

28 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».