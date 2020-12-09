«Северсталь» обыграла рижское «Динамо», одержав третью победу подряд

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла рижское «Динамо» со счетом 4:2.

В составе череповчан отличились Денис Вихарев, Егор Морозов, Владислав Провольнев и Шон Лалонд. Гости ответили точными бросками Мартиньша Дзиеркалса и Микса Индрашиса.

После этого матча «Северсталь» с 38 очками расположилась на шестом месте Западной конференции, «Динамо» с 15 очками — на 11-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Вихарев — 5, 8:14 — 1:0. Морозов — 5 (бол., Лишка), 22:30 — 2:0. Провольнев — 6 (бол., А. Гареев, Морозов), 42:10 — 3:0. Дзиеркалс — 4 (Сотниекс), 46:13 — 3:1. Индрашис — 9 (Лайпон, Букартс), 53:23 — 3:2. Лалонд — 2 (бол., Провольнев, Капустин), 55:19 — 4:2.

Вратари: Подъяпольский — Проскуряков (Галимов, 23:58).

Штраф: 11 — 58.

Броски: 23 (6+6+11) — 17 (4+5+8).

Судьи: Букин, Оскирко.

9 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».