«Северсталь» по буллитам обыграла «Авангард»

«Северсталь» победила «Авангард» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев забил Денис Вихарев, у гостей — Наиль Якупов. Решающий буллит в активе Александра Петунина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Вихарев — 4 (Капустин), 39:33 — 1:0. Якупов — 5 (Буше, Зернов), 43:32 — 1:1.

Победный буллит: Петунин.

Вратари: Шугаев (65:00) — Грубец (65:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (8+15+12+2) — 35 (5+7+17+6).

Судьи: Ансонс, Беляев.

6 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».