Сетдиков и Протапович продолжат карьеру в рижском «Динамо»

Нападающие Никита Сетдиков и Александр Протапович покинули «Автомобилист». Они продолжат карьеру в составе рижского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Сетдиков в систему «Автомобилиста» перешел в 2017 году и основную часть сезона провел в «Горняке», где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах, став лучшим бомбардиром ВХЛ. Прошлым летом перешел в нижегородское «Торпедо», затем вернулся в «Автомобилист», за который сыграл 8 матчей. В этом сезоне нападающий сыграл 10 матчей в КХЛ, отметился голевым пасом, также он провел 4 матча за «Горняк», в которых набрал 2(1+1) очка.

Протапович перешел в «Автомобилист» в декабре 2017 года. Два с половиной года выступал за «Горняк», всего за фарм-клуб нападающий отыграл 90 матчей, в которых набрал 45 (23+22) очков, в том числе 8 (5+3) в этом сезоне. Также форвард провел два матча за «Автомобилист» в этом году.

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