Сергей Зубов: "Обе команды создали достаточное количество моментов"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов прокомментировал итоги встречи против "Спартака"​ (2:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба из Краснодарского края.

– Напряженная была игра. Считаю, что обе команды создали достаточное количество моментов, в том числе, перед воротами, лезли на ворота, создавали помехи вратарям. В этом плане Костя молодец, выдержал натиск. По голам – да, повезло, что и буллит, и хорошо так Баки еще раз бросил в большинстве. Некоторые перестановки по ходу игры нам немного прибавили скорости, настырности в зоне атаки. За счет этого мы дольше задерживались в зоне "Спартака". В целом, хороший матч для нас. Поздравляю "Сочи" с победой, – цитирует Зубова пресс-служба "Сочи".

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