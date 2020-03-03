Сергей Светлов: «В «Адмирале» многое держится на физике, желании, характере, а если сил нет, козыри теряются»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги выступления команды в нынешнем сезоне. Клуб из Владивостока не смог пробиться в плей-офф.

— В прошлом чемпионате мы набрали 51 очко, в этом — 56. На 15-17 очков опередили Минск и Ригу, так что прогресс все-таки есть. Последнее место в конференции мы не планировали занимать, но, если оценивать хоккей, который мы показывали в регулярном чемпионате, — сезон получился неоднозначным, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Начали мы очень хорошо, всю осень шли в зоне плей-офф, одержали пять побед подряд, что случилось впервые в истории «Адмирала». Жаль, что в концовке прыгнуть выше головы не сумели, финиш вышел неудачный. Причины этого мы уже начали анализировать.

— Восемь поражений в десяти матчах в феврале — у хоккеистов просто не осталось сил на концовку регулярного чемпионата?

— Из-за географического положения мы очень много летали. Естественно, это дополнительная нагрузка на организм. Нужно больше отдыхать, больше восстанавливаться, а календарь турнира напряженный. В первой половине чемпионата у нас были и силы, и эмоции, отсюда и удачный результат. Потом у ведущих игроков пошли травмы, в нашей ситуации заменить их было фактически некем. Мы не самый богатый клуб, поэтому было сложно усилиться перед закрытием трансферного окна. Зато получили возможность поработать с группой молодых игроков, дали им шанс.

В «Адмирале» многое держится на физике, желании, характере, а если сил нет, эти козыри теряются. К тому же в феврале у нас было пять матчей подряд на выезде с длительными перелетами — это тоже повлияло на итоговый результат.

Все эти моменты, объективные и субъективные, сейчас обсуждаем. Есть понимание, в чем были ошибки, где наши резервы, в чем обязаны прибавить, чтобы негативные факторы нивелировать. Будем их учитывать в дальнейшей подготовке.

— По самоотдаче вопросов к игрокам не возникало?

— Я не могу упрекнуть никого. Все сражались, бились до последнего. У нас требовательные болельщики, была и критика, но еще больше было поддержки. На финише она помогла.

— Был ли у вас разговор с руководством клуба по вашему новому контракту?

— Пока нет.