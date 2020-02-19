Сергей Светлов: «У «Адмирала» была эпидемия гриппа по второму кругу»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:5).

— У нас очень большая проблема с составом — травмы, болезни, — цитирует Светлова официальный сайт лиги. — Еще и пятая игра на выезде, команде не хватило ни силенок, ни эмоций. Не лишаю заслуг противника — хорошая игра, хорошие голы. Мы везде опаздывали на полшага. Чего не хватило, чтобы побороться за плей-офф? В последнее время у нас была эпидемия гриппа, уже по второму кругу. Сегодня пять человек в лазарете. Некоторых мы даже оставили во Владивостоке, с собой не взяли. После Нового года у нас пошла такая полоса. Нет ни одного человека в команде, кто бы не переболел. Пошел сбой.

В последней части чемпионата у нас выездная серия. Конечно, болеть, выходить с температурой, летать самолётами — нагрузка очень большая. Мне кажется, основная проблема в этом. Также роль сыграла травма первого вратаря. Юхо Олкинуора выбыл на полтора месяца, а на него ложилась огромная нагрузка — он играл здорово, и команда хорошо выглядела. Наши два молодых вратаря не совсем справились с задачей