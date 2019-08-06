Сергей Плотников: "У каждого тренера есть свои схемы"

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал, как меняется схема игры команды со сменой главного тренера. Этим летом наставником команды стал Алексей Кудашов, который сменил на этом посту Илью Воробьева.

– Естественно, что-то меняется, но не сказал бы, что кардинально, – приводит слова Плотникова официальный сайт СКА. – У каждого тренера есть свои схемы, наработки. В данный момент мы как раз пытаемся их внедрять. Не все получается, но впереди много игр, будем дорабатывать.

– Капитанская нашивка уже на сезон, что она значит лично для вас?

– Поживем – увидим. Для меня лично не могу сказать, что что-то принципиально и кардинально поменялось, потому что всегда, если у меня есть что сказать, я скажу, независимо от того, есть нашивка или нет. Может, у меня теперь, конечно, больше права говорить. Стараюсь делать, что могу, помогать команде, игрокам.