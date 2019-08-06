12:09 | Хоккей — КХЛ

Сергей Плотников: "У каждого тренера есть свои схемы"

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Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал, как меняется схема игры команды со сменой главного тренера. Этим летом наставником команды стал Алексей Кудашов, который сменил на этом посту Илью Воробьева.

Естественно, что-то меняется, но не сказал бы, что кардинально, – приводит слова Плотникова официальный сайт СКА. – У каждого тренера есть свои схемы, наработки. В данный момент мы как раз пытаемся их внедрять. Не все получается, но впереди много игр, будем дорабатывать.

– Капитанская нашивка уже на сезон, что она значит лично для вас?

– Поживем – увидим. Для меня лично не могу сказать, что что-то принципиально и кардинально поменялось, потому что всегда, если у меня есть что сказать, я скажу, независимо от того, есть нашивка или нет. Может, у меня теперь, конечно, больше права говорить. Стараюсь делать, что могу, помогать команде, игрокам.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/sierghiei-plotnikov-poslie-matcha-s-dinamo-righa/

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