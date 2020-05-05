Сергей Ласьков: «В «Магнитку» пришло постановление ФХР по Иванову, он переходит в СКА»

Первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что 16-летний вратарь команды Сергей Иванов продолжит карьеру в СКА.

«Это уже не слухи — в клуб пришло постановление Федерации хоккея России, где черным по белому написано, что наш игрок переходит в систему Питера, — цитирует Ласькова официальный сайт клуба. — Комиссия по переходам регионального отделения ФХР приняла заявление родителей Сергея, которое, сами понимаете, появилось не на пустом месте, о том, что они согласны на смену места жительства и переход в систему другого клуба. А нам сказали «спасибо» и дали 400 тысяч рублей по соответствующему положению при переходах. В итоге нас просто поставили перед фактом. Как и «Локомотив» с Матвеем Мичковым.

Нашей Федерации стоит обратить внимание на другие вещи — вот совсем недавно с одним нашим перспективным шестнадцатилетним игроком была попытка, мол, он хочет переехать в юношескую лигу за океан. Хотя понятно, что пока это за него хочет агент. Но история ведь знает невероятное количество потерянных там талантов, там никто никаких гарантий не дает, в итоге игрок возвращается спустя год-два, а мастерства в лучшем случае не прибавилось, а в худшем — растренированный, с низкой самооценкой, никому не нужный даже в ВХЛ, и карьера закончилась. Вот тут бы лучше задумались, как это дело остановить, а то потом мы начинаем говорить о том, что молодежь уезжает и кадров нет».

16-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 20 матчей за команду "Металлурга" U16. Процент отраженных бросков - 96,4.