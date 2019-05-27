Сергей Андронов рассказал, поедет ли он в НХЛ

Нападающий ЦСКА и сборной России Сергей Андронов после матча за третье место ЧМ-2019 против Чехии (3:2 Б) рассказал о ближайших перспективах.

– Как вы вообще на лед сегодня вышли. Тяжело же было?

– Очень, – вздохнул Сергей. – Утром проснулись и никакого настроения, а вечером игра. Но делать было нечего. Хотя не сказать, что многое получилось.

– У вас ведь завершился контракт с ЦСКА – считается, что вы один из тех, кто уедет в НХЛ. Уедете?

– Это очень тяжелый вопрос, над которым я буду думать в ближайшее время. Надо понять, как меня видят в Северной Америке. С какими задачами я туда отправлюсь? Просто поехать и поставить галочку, что сыграл в НХЛ, я не хочу.

– В чем главная проблема? В сумме контракта? В сроке?

– Конечно, хотелось бы получить длительное соглашение, чтобы у тебя были гарантии. Сумма? Деньги тут точно не на первом месте. Но отталкиваться я буду лишь от команды. Не хотелось бы никакого двустороннего контракта. Если я поеду, то только играть. Ну а какой смысл тогда?

– А если не поедете?

– То подпишу контракт с ЦСКА. Тут даже нет никаких вариантов. (Алексей Шевченко)

Александр Овечкин: "Есть люди, которые поддерживают. Вне зависимости от результата"

