Капитан «Витязя» Александр Семин заявил, что пока не намерен завершать карьеру.

— Как вам чемпионат КХЛ в этом сезоне?

— Понятно, что никому не нравится играть без зрителей. Не хватает нам их поддержки. Все-таки мы, хоккеисты, играем для болельщиков. Без них ощущение иногда как на тренировке, — приводит слова 36-летнего Семина сайт КХЛ.

— Есть ощущение, что молодежь вас подпирает?

— Мне уже не 30 лет, чтобы меня подпирали. Понятно, что молодежь есть, и она талантливая. Но я на конкуренцию с ее стороны особо внимания не обращаю.

— Была ли летом дилемма: завершать карьеру или продолжать?

— Мы разговаривали с руководством. Я сказал, что меня все устраивает, все нравится. Никуда из «Витязя» уходить не хотелось. Если говорить о завершении карьеры, то сил и желания играть в хоккей еще хватает. Если б их не было — закончил бы.

— В чем вы сейчас находите свой кайф?

— Да просто в том, что играю в хоккей. Как бы банально ни звучало, мне это нравится. Причем нравится с раннего детства. От этого и кайфую. Заниматься любимой работой — это истинное счастье.