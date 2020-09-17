Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал об обмене с омским «Авангардом».

Напомним, что «сталевары» получили нападающего Семена Кошелева, отдав взамен права на вратаря Василия Демченко, подписавшего летом контракт с «Монреалем».

— Семен — рабочий парень, с хорошими руками, — отметил Ласьков в интервью «СЭ». — Он хорошо понимает хоккей. У нас были остатки денег под потолком. Мы долги перебирали игроков, и появился такой вариант. Семен не устроил Боба Хартли в составе «Авангарда». Мы предложили им взамен права на Василия Демченко — они согласились.

— То есть инициатива шла от вас?

— Да. Мы увидели, что он не играет в «Авангарде». Поинтересовались и выдали свое предложение. Я сам разговаривал с Семеном — он изъявил желание поехать к нам.

— Почитал отзывы болельщиков. Многие думают, что теперь молодые игроки — Коробкин, Швырев, Рожков — будут играть очень редко.

— Болельщики пусть не переживают. Это только подстегнет молодых игроков. Подстегнет того же Рожкова. Коробкина и Швырева подстегивать не надо — они и так работают с полной отдачей. Если они будут показывать результат, игровое время найдется всем. (Михаил Скрыль)