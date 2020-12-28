Секач хотел бы играть в одном звене с Ковальчуком

Нападающий «Авангарда» Иржи Секач подвел итоги матч против «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и поделился ожиданиями о возможной игре в одном звене с новичком Ильей Ковальчуком.

«Как будто расслабляемся, пропускаем несколько шайб и делаем жизнь себе тяжелее. Сегодня проснулись при равном счете и после этого добились победы. Если буду играть с Ковальчуком, то это будет очень хорошо, но решать тренерам», — цитирует Секача официальный сайт КХЛ.

«Авангард» на днях заключил контракт по схеме «1+1» с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Ковальчуком.

По информации «СЭ», зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей.

Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.