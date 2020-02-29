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«Счет в серии 1-0». Хоккейный «Спартак» поздравил одноименный футбольный клуб с победой над «Динамо»

29 февраля 2020, 20:20
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Официальный Twitter хоккейного «Спартака» поздравил футбольный одноименный клуб с победой над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России.

«Счет в серии 1-0», — написано в Twitter «Спартака».

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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