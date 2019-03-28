Самедов назвал любимый клуб в КХЛ

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что его любимым клубом в КХЛ является "Авангард". 34-летний хавбек добавил, что иногда посещает хоккейные матчи.

- Я смотрю плей-офф, за всем слежу, - сказал Самедов в программе "Игра в тело". - В Москве выбираюсь, если игры какие-нибудь хорошие. Любимые клубы? "Авангард" - он сейчас в Москве как раз играет.

У экс-игрока сборной России по футболу, полузащитника "Крыльев Советов" Александра Самедова отличные хоккейные предпочтения. Всегда рады видеть на матчах! 🤗 pic.twitter.com/BEcceW7bXJ – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 28 марта 2019 г.

"Авангард" вышел в финал Восточной конференции. Омский клуб, в текущем сезоне проводящий домашние матчи в подмосковной Балашихе, сыграет с "Салаватом Юлаевым".

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